Как жителям многоэтажек подготовиться к отключению электроэнергии и сколько это стоит

Украинцы готовятся к сложной зиме.Сколько стоят источники электроснабжения, почему они не подходят для многоэтажек, как подготовиться к блекаутам в домах, читайте в материале ТСН.ua

О том, что отопительный сезон будет сверхсложным, не сомневается, наверное, никто.

Какие источники электроснабжения и сколько они стоят

Разнообразные эксперты советуют позаботиться об альтернативных источниках электроснабжения, таких, как генераторы, источники бесперебойного питания или солнечные панели. Какие они бывают и сколько стоят:

Генераторы бывают газовые, бензиновые, дизельные. Газовые генераторы могут подключаться к газовой сети гапрямую или работать на баллоне. Время работы до 10-12 часов. Помимо значительного шума, важный недостаток генераторов – "выхлопы", требующие постоянного проветривания. Относительно стоимости бензиновые генераторы продаются в Киеве за от 20 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Стоимость простых моделей дизельного генератора составляет около 90 тыс. гривен . Имеющиеся в продаже газовые генераторы представлены в большинстве своем большими станциями, которые могут работать на газе и на бензине или дизеле. Стоимость таких станций — до 250-300 тысяч гривен . Плюс такие модели очень габаритны, потому вряд ли подойдут для квартиры в многоэтажке.

бывают газовые, бензиновые, дизельные. Газовые генераторы могут подключаться к газовой сети гапрямую или работать на баллоне. Время работы до 10-12 часов. Помимо значительного шума, важный недостаток генераторов – "выхлопы", требующие постоянного проветривания. Относительно стоимости продаются в Киеве Стоимость простых моделей составляет . Имеющиеся в продаже представлены в большинстве своем большими станциями, которые могут работать на газе и на бензине или дизеле. Стоимость таких станций — . Плюс такие модели очень габаритны, потому вряд ли подойдут для квартиры в многоэтажке. Источник бесперебойного питания включается между стационарной электросетью и бытовыми приборами напрямую и зависит от подачи электроэнергии. Питается от аккумулятора, выполняет функции стабилизатора. При обновлении электроснабжения автоматически включается и заряжает аккумулятор для следующего старта, ограничен только емкостью аккумулятора и количеством подключенных приборов. Аккумулятор, в любом случае необходимо периодически заряжать от электричества. Стоимость источников бесперебойного питания – 5-7 тысяч , а стоимость аккумулятора к ним еще плюс 10-17 тысяч.

включается между стационарной электросетью и бытовыми приборами напрямую и зависит от подачи электроэнергии. Питается от аккумулятора, выполняет функции стабилизатора. При обновлении электроснабжения автоматически включается и заряжает аккумулятор для следующего старта, ограничен только емкостью аккумулятора и количеством подключенных приборов. Аккумулятор, в любом случае необходимо периодически заряжать от электричества. , а стоимость Даже самые современные солнечные панели имеют мощность максимум 500 Вт и требуют специального инвертора, который превращает постоянное напряжение в 220 вольт переменной. Использовать солнечную батарею можно либо онлайн, пока есть солнце, либо подключить аккумулятор, куда "запасать" электроэнергию. Минимальная стоимость модели на 200 Вт солнечной панели – 30 тысяч гривен.

Не говоря уже о деньгах, оборудовать квартиру под автономное электроснабжение не так просто, отдельные генераторы в каждой квартире не поставишь. И если не будет электроэнергии, автоматически останавливается водоснабжение, не будет работать канализация.

Спасут ли буржуйки?

Также читайте Буржуйка в квартире: можно ли устанавливать и какие риски существуют

В принципе, вариант с буржуйкой возможен и в квартире, но крайне опасен в противопожарном плане.

Кроме буржуек можно купить керосиновые, газовые и бензиновые обогреватели, стоимость таких обогревателей – от 1000 тысяч гривен плюс стоимость топлива. Но эти устройства, так же как и буржуйки, требуют хорошей вентиляции помещения и могут привести к пожару.

На случай полного апокалипсиса, отсутствия газа, электричества, отопления Геннадий Рябцев советует приобрести по минимуму:

10 пачек сухого спирта (это 300–400 гривен) на котором можно вскипятить воду или приготовить что-нибудь. Запас на несколько дней.

Фонарь с мощным аккумулятором, зарядки его хватит на 6-8 часов. Стоимость около 800 грн.

Портативная газовая плитка по цене около 1000 гривен плюс 100 гривен за каждый баллон с газом.

Резервуары для хранения воды, в частности, технической на несколько ведер.

Биокамин на этаноле, цена около 10 тысяч гривен плюс стоимость топлива. По мнению эксперта, это сейчас единственное решение для отопления одной комнаты в квартире многоэтажки.

Итого такой набор будет стоить около 12,5-13 тысяч гривен.

Читайте также: