Как живут дикие кони, выпущенные в дельте Дуная несколько лет назад
Дикие лошади, выпущенные в дельту Дуная, прекрасно чувствуют себя: в этом году у животных много малышей.
Дикие тарпановидные кони, выпущенные во внешнюю дельту Дуная в Дунайском биосферном заповеднике около пяти лет назад, выглядят и чувствуют себя прекрасно. В этом году у них много малышей. А это важный знак успешной адаптации
Об этом пишут экологи проекта Rewilding Ukraine в Facebook.
«Из-за ограничения доступа к этой части заповедника не так часто удается получить новости об этих животных. Поэтому мы радуемся любым известиям о них», — говорят специалисты.
Дикие лошади выполняют ключевую экологическую роль: поддерживают мозаичную структуру ландшафта, способствуют восстановлению лугов и открытых пространств, а также создают среду обитания для многих других видов. Выедая излишнюю растительность, они также помогают бороться с пожарами в ландшафте. Их присутствие — это еще один шаг к восстановлению живой, устойчивой экосистемы.
«Такой результат является частью более широких усилий по ревайлдингу в дельте: создание условий для восстановления природы, возвращения диких животных, процветания местных общин вместе с природой», — отмечают экологи.
Напомним, у одичавшего стада коров, живущих рядом с чернобыльским реактором, появился маленький теленок.