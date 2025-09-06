ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Как живут дикие кони, выпущенные в дельте Дуная несколько лет назад

Дикие лошади, выпущенные в дельту Дуная, прекрасно чувствуют себя: в этом году у животных много малышей.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дикие тарпановидные кони в Дунайском биосферном заповеднике

Дикие тарпановидные лошади в Дунайском биосферном заповеднике / Фото: Rewilding Ukraine

Дикие тарпановидные кони, выпущенные во внешнюю дельту Дуная в Дунайском биосферном заповеднике около пяти лет назад, выглядят и чувствуют себя прекрасно. В этом году у них много малышей. А это важный знак успешной адаптации

Об этом пишут экологи проекта Rewilding Ukraine в Facebook.

«Из-за ограничения доступа к этой части заповедника не так часто удается получить новости об этих животных. Поэтому мы радуемся любым известиям о них», — говорят специалисты.

Дикие лошади выполняют ключевую экологическую роль: поддерживают мозаичную структуру ландшафта, способствуют восстановлению лугов и открытых пространств, а также создают среду обитания для многих других видов. Выедая излишнюю растительность, они также помогают бороться с пожарами в ландшафте. Их присутствие — это еще один шаг к восстановлению живой, устойчивой экосистемы.

«Такой результат является частью более широких усилий по ревайлдингу в дельте: создание условий для восстановления природы, возвращения диких животных, процветания местных общин вместе с природой», — отмечают экологи.

Напомним, у одичавшего стада коров, живущих рядом с чернобыльским реактором, появился маленький теленок.

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie