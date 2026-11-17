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- Украина
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"Какательный буллинг": владелица стоматологии запретила ходить в туалет "по-большому" - украинцы отреагировали шквалом мемов
Необычное заявление владелицы киевской стоматологии превратилось в вирусный скандал в соцсетях. Украинцы ответили мемами, шутками и массовым нашествием негативных отзывов, по которым рейтинг клиники заметно просел.
Владелец киевской детской стоматологии MamaDentist Анна Крылова-Тодурова заявила, что ходить в туалет «по-большому» можно только дома. Ее слова вызвали волну возмущения и шуток в украинских соцсетях.
Все подробности этой большой дискуссии собрал ТСН.ua.
С чего все началось?
В видео Анна Крылова-Тодурова рассказала о случае в театре «Созвездие», где другая посетительница пробыла в туалете около семи минут. Стоматологиня заявила, что считает поход в туалет «по-большому» в общественных местах неуважением к другим.
Также она добавила, что запрещает это делать работникам своей клиники, потому что там всего один туалет и в коридоре между кабинетами остается запах.
«Я считаю, что в туалет по-большому можно ходить только дома. Ни в кафе, ни в ресторане», — сказала врач на видео.
В текстовом сообщении она добавила: «Здоровый организм какает дома после пробуждения. Не пытайтесь меня убедить, что какать в гостях, театре, работе, где угодно — это естественно».
При этом Крылова-Тодурова уточнила, что речь идет не об экстренных случаях, а о культуре поведения.
Как украинцы отреагировали в Сети
Слова врача сразу завирусились в соцсети Threads. Люди назвали такие правила «какательным буллингом» и «какулингом» и добавили, что человек не может терпеть по десять часов на работе.
Дискуссия настолько распространилась в Сети, что стала одной из главных тем наравне с тем, что Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда.
В комментариях также в шутку спрашивали, можно ли работникам клиники хотя бы ходить в туалет «по-маленькому» и сколько миллилитров при этом допустимо.
К волне шуток подключились и известные украинские компании и бренды.
Кроме того, украинцы массово начали создавать мемы с помощью искусственного интеллекта и кадров из фильмов или украинских шоу. В частности, в качестве инспекторки из «не какаты».
На одном из популярных изображений врач показали в плацкартном вагоне поезда с подписью о том, что она всю дорогу терпела и не ходила в туалет.
На другом меме изобразили пачки туалетной бумаги в супермаркете с картонной табличкой: «Какайтесь, украинцы! Да не у Мамы Дентал».
Отдельной формой протеста стал обвал рейтинга клиники MamaDentist на Google Картах. Пользователи оставили сотни смешных отрицательных отзывов. Поэтому оценка клиники снизилась с 4,6 до 3,5 балла.
В комментариях люди в шутку жаловались, что их якобы выгнали из клиники из-за посещения туалета или отправили искать туалет на улице.
Что говорят врачи и юристы
К дискуссии приобщились медики, психологи и специалисты по трудовому праву. Врачи-проктологи предупредили, что длительное сдерживание естественных позывов наносит ущерб здоровью и может привести к серьезным расстройствам работы кишечника.
Руководитель Всеукраинского центра права «ЛексЮкрейн» Виктория Коретник объяснила, что физиологические процессы являются естественной потребностью человека, а не нарушением трудовой дисциплины.
По ее словам, работодатель имеет право устанавливать график работы и перерывы, но не может запрещать персоналу посещать туалет.
Юрист напомнила, что статья 153 Кодекса законов о труде обязывает работодателей обеспечить работникам нормальные бытовые условия. Если руководство запрещает ходить в туалет или наказывает за это, работники могут пожаловаться в Государственную службу по труду.
В таком случае владельцам бизнеса грозит административная ответственность по статье 41 КУоАП. Если же стражи порядка выявят грубое нарушение законодательства о труде, может наступить уголовная ответственность по статье 172 Уголовного кодекса.
Напомним, пес Патрон и Лана стали родителями. Сеть разразилась поздравлениями и шутками о свадьбе.