Какая будет погода 21 марта: прогноз синоптика

В ближайшие дни погода будет радовать украинцев теплом.

В пятницу, 21 марта, в течение дня максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8+11 градусов. Осадков не предвидится, будет сухо и солнечно.

Об этом написала синоптика Наталья Диденко.

"В Киеве завтра также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов", — написала синоптика.

Она добавляет, что в воскресенье, 23 марта, будет наблюдаться похолодание. Пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.

Ранее говорилось, что информация о "грязном облаке", которое якобы накроет Украину, не соответствует действительности.

Читайте также: