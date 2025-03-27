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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Какая будет погода 28 марта: прогноз синоптика

Настоящего весеннего тепла придется подождать.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Украине

Погода в Украине

Завтра, 28 марта, в Украине ожидается теплая погода, в течение дня +12+18, на юге кое-где до +20 градусов. Дожди возможны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"В Киеве 28 марта осадков не предполагается. Ночью холодновато, +3+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов", - отметила она.

По прогнозу синоптикини:

  • 29 марта днем +12+18 градусов;

  • 30-го марта будет наблюдаться резкое похолодание на севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской — до +8+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло;

  • 31 марта снова потеплеет там, где было холодно.

  • 1 апреля снова похолодание на западе, севере и в центре.

Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель будет умеренно тёплым, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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