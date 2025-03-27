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Какая будет погода 28 марта: прогноз синоптика
Настоящего весеннего тепла придется подождать.
Завтра, 28 марта, в Украине ожидается теплая погода, в течение дня +12+18, на юге кое-где до +20 градусов. Дожди возможны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко.
Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
"В Киеве 28 марта осадков не предполагается. Ночью холодновато, +3+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов", - отметила она.
По прогнозу синоптикини:
29 марта днем +12+18 градусов;
30-го марта будет наблюдаться резкое похолодание на севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской — до +8+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло;
31 марта снова потеплеет там, где было холодно.
1 апреля снова похолодание на западе, севере и в центре.
Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель будет умеренно тёплым, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.
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