Какая будет погода 28 марта: прогноз синоптика

Погода в Украине

Реклама

Завтра, 28 марта, в Украине ожидается теплая погода, в течение дня +12+18, на юге кое-где до +20 градусов. Дожди возможны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Реклама

"В Киеве 28 марта осадков не предполагается. Ночью холодновато, +3+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов", - отметила она.

По прогнозу синоптикини:

29 марта днем +12+18 градусов;

30-го марта будет наблюдаться резкое похолодание на севере, западе, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской — до +8+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло;

31 марта снова потеплеет там, где было холодно.

1 апреля снова похолодание на западе, севере и в центре.

Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель будет умеренно тёплым, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.

Читайте также: