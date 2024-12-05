Какая будет погода на Николая: Наталья Диденко предупредила об изменениях

На праздник захурделит и подморозит.

В День святого Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками: мокрым снегом, снежной крупой и местами, где теплее, дождем. И только на юге страны — без существенных осадков.

Об этом рассказала известная синоптика Наталья Диденеко.

Ночью на Николая в Украине подморозится. Ожидается 0-4 градуса мороза. Поэтому вечером и утром следует вести себя на улице осторожно, ведь будет скользко, предупреждает Наталья Диднеко.

Днем 6 декабря в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части +3+6 градусов.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ДОЖДЫ И СНЕГ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! Новый прогноз погоды: каких сюрпризов ждать?

Погода в Киеве 6 декабря

В столице ожидается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 метров в секунду.

Ночью в Киеве ожидается 1-3 градуса мороза. Днем будет около нуля.

В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины, предполагается потепление и дожди.

"Великолепная погода на праздники, которая не принесет сильных морозов и позволит нам сэкономить свет и тепло.

А с дождями мы найдем общий язык. Взбивайте пышнее подушки, чтобы подарочки туда завтра утром удобнее положить", — призывает Диденко.

Ранее был обнародован новый прогноз погоды. Итак, каких сюрпризов ожидать украинцам праздников, читайте в материале от синоптиков.

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