Какая будет погода на Николая: Наталья Диденко предупредила об изменениях

На праздник захурделит и подморозит.
В День святого Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками: мокрым снегом, снежной крупой и местами, где теплее, дождем. И только на юге страны — без существенных осадков.
Об этом рассказала известная синоптика Наталья Диденеко.
Ночью на Николая в Украине подморозится. Ожидается 0-4 градуса мороза. Поэтому вечером и утром следует вести себя на улице осторожно, ведь будет скользко, предупреждает Наталья Диднеко.
Днем 6 декабря в Украине ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части +3+6 градусов.
▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ДОЖДЫ И СНЕГ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! Новый прогноз погоды: каких сюрпризов ждать?
Погода в Киеве 6 декабря
В столице ожидается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 метров в секунду.
Ночью в Киеве ожидается 1-3 градуса мороза. Днем будет около нуля.
В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины, предполагается потепление и дожди.
"Великолепная погода на праздники, которая не принесет сильных морозов и позволит нам сэкономить свет и тепло.
А с дождями мы найдем общий язык. Взбивайте пышнее подушки, чтобы подарочки туда завтра утром удобнее положить", — призывает Диденко.
Ранее был обнародован новый прогноз погоды. Итак, каких сюрпризов ожидать украинцам праздников, читайте в материале от синоптиков.
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