Какая будет погода на Пасху и когда вернется тепло: прогноз до конца недели

Ночные заморозки продолжают охватывать всю Украину, а днем на большей территории идут дожди.

Весеннее тепло задерживается / © Associated Press

Погода в Украине в конце рабочей недели продолжит находиться под влиянием холодных атмосферных масс и циклонической деятельности — ночью ожидаются заморозки, днем — дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в пятницу, 10 апреля

10 апреля в Украине сохранится холодная погода. В ближайшую ночь +1+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса.

В течение дня в большинстве областей Украины максимально +3+7 градусов, в южной части и юго-востоке +7+11 градусов.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. В северных, центральных областях и Харьковской области — дождь, местами мокрый снег.

В южной части, на Луганщине, Донбасе, на Днепропетровщине — дождь. В западных областях — без существенных осадков.

Погода в Киеве 10 апреля

В Киеве в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью +1+3 градуса, в окрестностях заморозки 0-3 градуса, завтра днем около +5 градусов.

Погода в выходные, 11-12 апреля

В субботу синоптическая ситуация в Украине без особых изменений.

В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине практически повсеместно периодически дождь, периодическое прояснение.

«В пасхальную ночь +2+5 градусов еще есть вероятность заморозков (если облаками не прикроет), а днем 12 апреля потеплеет, +7+11, на Левобережье +8+14 градусов. Потепление осмелеет с 14-15 апреля», — добавила она.

Напомним, синоптики прогнозируют ночные морозы, мокрый снег и опасные штормовые порывы ветра в большинстве областей.

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в настоящее время происходит смена воздушной массы на прохладную.

