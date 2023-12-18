Какая будет погода на Рождество и Новый год: синоптик ошарашила прогнозом

Сильных морозов на рождественско-новогодние праздники не ожидается.

На Новый год ожидается теплая погода, однако прогноз еще может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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"По сегодняшним расчетам, будет тепло, как для этого времени года: положительные значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем. На юге может быть 10 градусов тепла", — сказала она.

По ее словам, при прояснениях температура ночью может падать ниже нуля.

На Рождество, 25 декабря, ожидается мокрый снег и дождь, а температура — плюсовая. Голеня также сообщила, что до конца декабря изменений не ожидается.

"По сегодняшним расчетам такая же температура", — сказала она.

Впрочем, как напомнила она, более точные прогнозы Укргидрометцентра дает за 3-5 суток до определенной даты.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой в Украине будет погода к Рождеству.

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