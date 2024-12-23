Какая будет погода на Святвечер и Рождество: прогноз от синоптика

На Сочельник в Украине будет нехолодно.

В течение дня 24 декабря температура воздуха будет +2+4 градуса, а в центральной части, на юге и на юго-востоке даже тепло, +4+9 градусов, в Крыму +10+15 градусов. Лишь в западной части кое-где завтра ожидается более свежая погода, от 1 мороза до 2 тепла.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Преимущественно мокрый снег пройдет в западных областях, может дойти вечером до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24 декабря без осадков. Ветер восточного направления, умеренный, на юге порывистый.

"В Киеве 24 декабря без существенных осадков. Ночью около нуля, днем +2+4 градуса", — отметила специалист.

25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков. Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2-6 градусов. Однако днем всюду ожидается +1+6 градусов.

Ранее говорилось, что на Рождество, 25 декабря, погода резко не изменится — будет похожа на ту, что сейчас. Температура воздуха будет около нуля, но возможен небольшой плюс.

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