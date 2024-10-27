Какая будет погода на следующих выходных: прогноз

В Украине следующие выходные (2-3 ноября) обещают быть холодными. Ночью будет небольшой мороз, в субботу температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 градусов. В воскресенье 3 ноября температура днем не превысит +1 до +6 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Понедельник, 28 октября, будет значительно теплее, с ожидаемой температурой в течение дня от +12 до +17 градусов. Однако в центральных областях и вечером на западе возможны небольшие дожди. В целом погода в Украине останется преимущественно без существенных осадков.

В Киеве в понедельник прогнозируется, что температура достигнет +17 градусов, что, вероятно, станет самым теплым днем до следующей весны.

Уже со следующих выходных синоптики предупреждают о резком похолодании, могут быть снегопады 4-5 ноября. Следует подготовиться к зимним условиям и проверить готовность систем отопления.

Напомним, ТСН.ua писало, почему до сих пор нет отопления и от чего это зависит. Также объяснил, почему в некоторых городах включили отопление, а в других до сих пор нет.

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