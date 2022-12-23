Какая будет погода на Сочельник: синоптик дала прогноз на 24 декабря

В Сочельник, 24 декабря, во многих регионах пройдут дожди.

В субботу, 24 декабря, когда по григорианскому и новоюлианскому календарям христиане отмечают Сочельник, в ряде областей Украины будет совсем не рождественская, а дождливая погода.

Об этом рассказала известная украинская синоптика Наталья Диденко.

По прогнозу Диденко, дожди ожидаются в западных, северных областях Украины, а также в Винницкой и Одесской областях.

Циклон с атмосферными фронтами приблизится к западным границам Украины, поэтому на западе осадки завтра могут быть обильнее.

В восточных областях Украины, в большинстве центральных и южной части будет преобладать сухая погода. Однако влажность может увеличивать туманы.

"Повсюду в Украине в канун Рождества ожидается теплая погода: в течение завтрашнего дня +2+7 градусов, в южной части +4+9, в Крыму до +11 градусов", – отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 24 декабря ожидается дождь. Ветер будет юго-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в ближайшую ночь будет до +2 градусов, а в канун Рождества, 24 декабря – до +4 градусов днем, 0+2 градуса вечером.

По словам синоптика, на Рождество, 25 декабря, в Киеве немного похолодает, а дождь сменится снегом.

"Теплая погода будет продолжаться до Нового года, однако не без осадков", — подытожила Диденко.

Ранее Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на Новый 2023 год. Также синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли снег в Украине на новогодние праздники.

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