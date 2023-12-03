Какая будет погода на Святого Николая, 6 декабря: прогноз синоптика

5 и 6 декабря ночью может быть от -6 до -12 мороза.

В Украине в День святого Николая, 6 декабря, ожидается морозная погода.

Об этом в интервью "Главреду" сообщила синоптик Наталья Птуха.

"Начиная с 5 декабря по всей территории Украины будет погода без осадков. Свое влияние начнет распространять поле повышенного давления, то есть антициклональное. Это значит, что будет меньше облаков, больше прояснений. Зимой антициклоны характеризуют более низкие температуры в ночные часы", — отметила она.

5 и 6 декабря ночью может быть от -6 до -12 мороза. В северо-восточных областях и на востоке ожидается до -16 мороза в ночные часы. В день будет от -3 до -9 мороза.

"Снег будет лежать. Больше снега будет на западе и в северных областях, а в центральных областях будет не так много", — сказала она.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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