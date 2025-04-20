Какая будет погода на второй день Пасхи и Ведущее воскресенье: прогноз от Диденко

Освящение пасхальных корзинок / © УНІАН

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на второй день Пасхи, 21 апреля, а также в следующее Поминальное воскресенье, когда украинцы отмечают «Проводы» (Гробки).

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, 21 апреля в Украине будет теплая солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +20+24 градусов. Только в Крыму и в Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами. В Киеве в понедельник ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.

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В целом эта неделя в Украине будет теплой. Дневная температура воздуха будет составлять +20+24 градуса, отмечает синоптик.

Похолодание в Поминальное («Ведущее») воскресенье

«В конце недели, как раз на Проводы, в Украине прибавится дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10+16 градусов», — предупреждает Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре ответили, когда в Украине снова похолодает.