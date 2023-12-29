Какая будет погода на выходных в Украине: синоптики удивили прогнозом

В Украине погода 30-31 декабря будет относительно теплая и без существенных осадков. Кое-где пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода в субботу, 30 декабря

В субботу дневная температура воздуха в Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях составит около 0 °С.

На остальной территории страны будет теплее: на севере ожидается +5…+7 °С, в центре и на западе — +6…+8 °С, на юге и юго-востоке — +8…+11 °С. Даже ночью термометры покажут плюсовую температуру +1…+3 °С.

Погода в воскресенье, 31 декабря

В воскресенье будет относительно тепло. На большей части территории осадков не предполагается. Только в Сумской и Харьковской областях местами пройдет небольшой мокрый снег, а в Донецкой, Полтавской, Луганской и Днепропетровской областях кратковременный дождь.

На востоке, в центре и на севере Украины воздух прогреется до +4…+6 °С (ночью — до +2…+4 °С), на западе — до +6…+8 °С (ночью — около 0 °С) ), на юге — до +8...+11°С (ночью — до +3°С).

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на Новый год. В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, на западе, севере и в центре пройдет дождь, местами — с мокрым снегом.

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