Какая будет погода сегодня, 5 августа: синоптики обновили прогноз

В Украине сегодня, 5 августа, в большинстве западных областей ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, температура воздуха будет +28...+33℃.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

На остальной территории будет облачная, сухая и жаркая погода с температурой +31...+36℃.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области и в столице прогнозируют малооблачную сухую погоду и жару. Столбики термометра покажут +32...+34℃. Ветер ожидается юго-восточный 7-12 м/с.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

Читайте также: