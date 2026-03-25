Какая будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра на месяц

Какая будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра / © Associated Press

Реклама

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в апреле — температура и количество осадков будут держаться в пределах климатической нормы.

Об этом пишет пресс-служба УкрГМЦ.

Каким будет апрель в Украине: прогноз Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре ожидается, что средняя месячная температура воздуха в Украине составит 8–11° тепла. В горных районах Карпат традиционно будет прохладнее — около 5-7° тепла.

Реклама

Месячное количество осадков ожидается на уровне 30-50 мм (в Карпатах 60-90 мм), что в пределах нормы (80-120%).

Какая погода в целом присуща апрелю

В Укргидрометцентре напомнили, что для апреля характерно быстрое нарастание тепла.

В целом средняя месячная температура воздуха в апреле в Украине составляет 7–11°, в горных районах 2–6º тепла. На всей территории Украины в апреле обычно наблюдаются грозы.

Абсолютные температурные минимумы и максимумы апреля

Абсолютный минимум температуры — 5,6–16,2° мороза, в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами 16,7–22,2° мороза, в южной части и Львовской области местами 3,2–4,9° мороза.

Реклама

Абсолютный максимум — 24,6–33,3° тепла, в горных районах местами 21,0–29,3°.

