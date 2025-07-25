Какая будет погода в августе: синоптики дали прогноз на последний месяц лета

В августе будет жарко / © Pixabay

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Синоптики обещают украинцам жаркий август с большой вероятностью превышения температурной нормы.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В течение августа 2025 года в Украине ожидается средняя месячная температура +20+26 градусов, это на 1,5 — 2 градуса выше нормы. В западных областях предполагается температура воздуха +17+20 градусов, в Карпатах +14+16 градусов, что в пределах нормы», — говорится в сообщении.

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Количество осадков в течение августа предполагается в пределах 23 — 40 мм, это меньше (64 — 73%) нормы. В западных областях 60 — 77 мм, в Карпатах 94 — 116 мм, что в пределах (80 — 120%) нормы.

По информации синоптиков, средняя месячная температура августа в Украине составляет +18 +24,8 градусов, в горных районах +16 +19 градусов, на высокогорье Карпат +13 градусов.

Абсолютный максимум температуры в августе в Украине составляет +35,0+39,6 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40+42 градуса, в горных районах +27+39 градусов.

Абсолютный минимум температуры в августе в Украине +1+7 градусов, на побережье морей +8+13 градусов, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 -2 градуса.

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