Погода в Буковеле на выходных: прогноз на 25-26 декабря

Погода в Буковеле на выходных: прогноз на 25-26 декабря

На выходных в горах Прикарпатья будет падать снег.

Погода в Буковеле на выходные, в субботу и воскресенье, 25-26 декабря, обещает быть с осадками.

Также читайте Трассы Буковеля: карта и схема спусков

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 25 декабря, днем будет 0-2°C, ночью столбик термометра опустится до -1°C. Будет падать мокрый снег с дождем, ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 26 декабря, погода в Буковеле будет пасмурной. Днем пройдет снег, ночью он усилится. Температура воздуха днем -4°C, ночью от -5 до -7°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Буковеле на 26 декабря / Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы рассказывали о вебкамерах в Буковеле, с помощью которых можно ознакомиться с погодой, атмосферой и разными зонами курорта.

Новости Украины: как туристический курорт Буковель готовится к лыжному сезону

Читайте также: