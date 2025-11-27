Какая будет погода в декабре: синоптик предупредил о температурной аномалии в начале зимы

Зима в Украине начнется с температурных аномалий / © Pixabay

Конец ноября 2025 г. в Украине отмечается небывалым аномальным теплом, которое больше соответствует погоде в начале октября. Среднесуточная температура превышает норму, а температура воды в Днепре достигла 8°C, что является наивысшим значением за весь период гидрологических наблюдений. Согласно прогнозам, начало календарной зимы в первой декаде декабря пройдет по осеннему сценарию.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань на своей странице в социальной сети Facebook.

Аномальное тепло и рекорды Днепра

Синоптик отмечает, что ноябрь 2025 года ведет себя как октябрь со среднесуточной температурой в пределах 9-11°C. Такая температурная аномалия обеспечивается блокирующим процессом с Востока, который не дает атлантическим циклонам добиваться большей части территории Украины и пропускает их траекторию югом и западом. Преобладание ветров южных румбов приносит небывалое для конца осени тепло.

Именно поэтому аномальное тепло температура воды в Днепре и достигла рекордных для ноября значений.

«Среднесуточная температура 9-11°C, что больше соответствует климату первой декады октября, а не концу осени. Отреагировала на такую аномалию тепла и температура воды в Днепре, которая составляет 8°C, что является наивысшим значением в настоящее время за весь период гидрологических наблюдений», — подчеркнул Виталий Постригань.

Вмешательство антициклона «Зулейка»

Несмотря на всеобщее аномальное тепло, ситуация несколько изменится в последние дни ноября. После прохождения атмосферного раздела с небольшими дождями в погоду начнет вмешиваться антициклон «Зулейка» с юго-востока.

Это означает, что в ближайшие выходные, 29-30 ноября, станет прохладнее, а количество осадков уменьшится. Среднесуточная температура ожидается на уровне 4-6 градусов тепла, что все еще выше климатической нормы. Температура ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, а днем – от 3 до 8, тоже с отметкой плюс.

Туман и осенний старт зимы

Синоптик предупреждает, что одной из особенностей погоды в последние дни осени будут туманы, которые могут возникать местами, особенно в темное время суток.

По предварительным прогнозам, в первой декаде декабря мощный антициклон будет и дальше блокировать дожди. Таким образом, календарная зима начнется по осеннему сценарию, но с относительно теплой и сухой погодой.

