Какая будет погода в самый короткий день года: прогноз на 20-21 декабря
Украина встречает зимнее солнцестояние с «плюсовой» температурой, а потом ожидается похолодание.
В эти выходные, 20-21 декабря, будет преобладать синоптическая ситуация без особых изменений — облачно, без существенных осадков, туманы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она напомнила, что 21 декабря — это день зимнего солнцестояния, самый короткий день, после чего световой день постепенно начинает увеличиваться.
Диденко сообщила, что 20-21 декабря в Украине температура воздуха ожидается на уровне 0+4 градуса. На западе и юге +3+7, в Крыму до +9 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье осадки не предполагаются. Погода будет прохладной, но умеренной, +1+3 градуса.
Диденко подтвердила, что как раз на Рождество, с 25 декабря, в Украине начнется похолодание.
«Как именно, откуда и на сколько градусов — в уточненных прогнозах дальнейших», — добавила она.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, когда в Украине похолодает и будет ли снег на Рождество.