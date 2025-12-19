Какая будет погода в самый короткий день года: прогноз на 20-21 декабря

Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придут настоящие морозы. / © unsplash.com

В эти выходные, 20-21 декабря, будет преобладать синоптическая ситуация без особых изменений — облачно, без существенных осадков, туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она напомнила, что 21 декабря — это день зимнего солнцестояния, самый короткий день, после чего световой день постепенно начинает увеличиваться.

Диденко сообщила, что 20-21 декабря в Украине температура воздуха ожидается на уровне 0+4 градуса. На западе и юге +3+7, в Крыму до +9 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье осадки не предполагаются. Погода будет прохладной, но умеренной, +1+3 градуса.

Диденко подтвердила, что как раз на Рождество, с 25 декабря, в Украине начнется похолодание.

«Как именно, откуда и на сколько градусов — в уточненных прогнозах дальнейших», — добавила она.

