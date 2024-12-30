Какая будет погода в новогоднюю ночь и 1 января: прогноз от синоптика Диденко

Новогодняя ночь и первые дни 2025 будут относительно теплыми, а вот 3-4 января уже ожидается похолодание.

В канун Нового года, 31 декабря, в Украине будет царить теплая, как для зимы, погода без осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в течение дня, 31 декабря, температура воздуха будет +2+5 градусов, в южной части Украины – от +5 до +10 градусов.

"Осадков завтра не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая, конечно, Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области", — говорит синоптик.

Погода в Киеве перед Новым годом

В Киеве 31 декабря ожидается без осадков и с температурой воздуха до +3 градусов.

31 декабря и в первые новогодние дни сильный ветер западных направлений.

Какая будет погода в первые дни 2025 года.

В ночь на 1 января в Украине ожидается около нуля, а в первый день Нового года потеплеет до +4+9, а на юге до +6+11 градусов.

"Осадков не предвидится и даже Новый год начнем с солнышком. 2 января станет еще теплее, а вот с 3-4 января ожидается в Украине похолодание", — подытожила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, каким будет январь в Украине.

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