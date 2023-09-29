Какая будет погода в октябре: подробный прогноз от синоптика

За последние 10 – 15 лет погода во второй месяц осени стала заметно более мягкой.
В этом году октябрь ожидается умеренно тёплым, с небольшим количеством осадков. Это будет наблюдаться как в нашей стране, так и на огромных территориях Европы.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.
Подробный прогноз
Как свидетельствуют ведущие мировые центры погоды и многочисленные прогностические модели, в 2023 году октябрь, скорее всего, окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами. В общем, в течение месяца будет преобладать антициклональный характер циркуляции.
"Это приведет к дефициту осадков, который уже наблюдается по итогам сентября во многих регионах. Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны в северной и северо-западной частях Европы, и то преимущественно в течение первой декады месяца", – пояснил Кибальчич.
В Украине с первых чисел октября произойдет понижение температуры воздуха на 4 – 7 °С. В частности, речь идет о северных и западных областях. Осадков прогнозируется мало.
Во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и его постепенное смещение в более южные широты. Следовательно, температурный фон ощутимо снизится.
"В этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет едва превышать +13…+16 °С. Соответственно, вероятность осадков окажется минимальной. После 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Вырастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности", – отмечает синоптик.
Вероятность выпадения первого снега в октябре минимальна, за исключением высокогорных районов Карпат. В то же время бабье лето наступит во второй половине месяца, однако его продолжительность определить сложно.
Таким образом, в целом за месяц количество осадков по Украине составит:
- 25 – 60 мм;
- в западных областях и в Карпатах может выпасть 65 – 110 мм;
- среднемесячная температура будет составлять +7…+13 °С.
Специалист также напомнил о пожарной опасности. В связи с прогнозируемым дефицитом осадков и негативной ситуацией, сложившейся на конец сентября, в следующем месяце тенденция развития почвенной засухи и самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в большинстве областей Украины (за исключением западных регионов).
"Следует быть внимательными и сознательными при обращении с огнем на открытой местности. Категорически запрещается сжигание листьев, сухой травы и ботвы. Это крайне негативно влияет на качество воздуха, экосистему и влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность", – подытожил. Кибальчич.
Ранее синоптики отмечали, что пока держится теплая и сухая погода, но в любой момент температура может снизиться, и пойдут дожди.
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