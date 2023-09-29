Какая будет погода в октябре: подробный прогноз от синоптика

За последние 10 – 15 лет погода во второй месяц осени стала заметно более мягкой.

В этом году октябрь ожидается умеренно тёплым, с небольшим количеством осадков. Это будет наблюдаться как в нашей стране, так и на огромных территориях Европы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

Подробный прогноз

Как свидетельствуют ведущие мировые центры погоды и многочисленные прогностические модели, в 2023 году октябрь, скорее всего, окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами. В общем, в течение месяца будет преобладать антициклональный характер циркуляции.

"Это приведет к дефициту осадков, который уже наблюдается по итогам сентября во многих регионах. Более активные атмосферные фронты и серии циклонов возможны в северной и северо-западной частях Европы, и то преимущественно в течение первой декады месяца", – пояснил Кибальчич.

В Украине с первых чисел октября произойдет понижение температуры воздуха на 4 – 7 °С. В частности, речь идет о северных и западных областях. Осадков прогнозируется мало.

Во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и его постепенное смещение в более южные широты. Следовательно, температурный фон ощутимо снизится.

"В этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем будет едва превышать +13…+16 °С. Соответственно, вероятность осадков окажется минимальной. После 18 – 20 октября будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Вырастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности", – отмечает синоптик.

Вероятность выпадения первого снега в октябре минимальна, за исключением высокогорных районов Карпат. В то же время бабье лето наступит во второй половине месяца, однако его продолжительность определить сложно.

Таким образом, в целом за месяц количество осадков по Украине составит:

25 – 60 мм;

в западных областях и в Карпатах может выпасть 65 – 110 мм;

среднемесячная температура будет составлять +7…+13 °С.

Специалист также напомнил о пожарной опасности. В связи с прогнозируемым дефицитом осадков и негативной ситуацией, сложившейся на конец сентября, в следующем месяце тенденция развития почвенной засухи и самый высокий уровень пожарной опасности сохранится в большинстве областей Украины (за исключением западных регионов).

"Следует быть внимательными и сознательными при обращении с огнем на открытой местности. Категорически запрещается сжигание листьев, сухой травы и ботвы. Это крайне негативно влияет на качество воздуха, экосистему и влечет административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность", – подытожил. Кибальчич.

Ранее синоптики отмечали, что пока держится теплая и сухая погода, но в любой момент температура может снизиться, и пойдут дожди.

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