Какая будет погода в первый осенний день: прогноз Укргидрометцентра
В первый день осени во всех регионах будет царить настоящая летняя жара, лишь кое-где пройдут кратковременные дожди.
Первый день осени, понедельник, 1 сентября, еще порадует украинцев приятной теплой погодой.
Об этом передает «Укргидрометцентр».
Завтра, в южной части, в центральных, восточных и Сумской областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью опустится до +13-18 °, на юге до +21 °. Днем столбики термометра будут достигать +26-31°, в восточных областях +30-34°, местами сильная жара +35-37°. В Киеве ночью +16-18°, днем — около +30°.
