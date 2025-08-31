ТСН в социальных сетях

Украина
200
1 мин

Какая будет погода в первый осенний день: прогноз Укргидрометцентра

В первый день осени во всех регионах будет царить настоящая летняя жара, лишь кое-где пройдут кратковременные дожди.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Погода на 1 сентября

Погода на 1 сентября / © УНИАН

Первый день осени, понедельник, 1 сентября, еще порадует украинцев приятной теплой погодой.

Об этом передает «Укргидрометцентр».

Завтра, в южной части, в центральных, восточных и Сумской областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до +13-18 °, на юге до +21 °. Днем столбики термометра будут достигать +26-31°, в восточных областях +30-34°, местами сильная жара +35-37°. В Киеве ночью +16-18°, днем — около +30°.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Раньше мы писали, какая будет погода в сентябре и когда ударят первые заморозки.

