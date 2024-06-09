Какая будет погода в понедельник, 10 июня: синоптик назвала регионы, где будут дожди и грозы

Синоптик Диденко предупредила, где пройдут сильные дожди и грозы 10 июня.
В понедельник, 10 июня, в западных, северных и некоторых центральных областях прогнозируют дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в западных областях прогнозируют сильные ливни, грозы, град и шквалы. Температура воздуха будет достигать +22+26 градусов, разве в Черновицкой области столбики термометра поднимутся до +30 градусов.
В северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях – кратковременные дожди, грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра, град.
На востоке Украины, а также на Днепропетровщине, Николаевщине, Запорожье, Крыму – без существенных осадков.
На юге – жара, +30+34 градуса.
На остальной территории Украины +25+29 градусов.
В Киеве в понедельник предполагаются периодически кратковременные дожди, грозы, возможное шквалистое усиление ветра, град. Воздух прогреется до +26 градусов.
"Погода будет неустойчивая, прыгающая, яркая..., от грозы спрячьтесь, сильный ливень может забить стоки и улица "поплывет", ставьте авто где-то на возвышенности, словом, лето, как лето. Это еще смерчей не видно было. Солнца будет хватать, потому что такой характер погоды отличается изменчивостью — солнце-дождь, дождь-солнце", – отметила Диденко.
Ранее ТСН.ua установил, какая погода ждет нас в июне.
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