Какая будет погода в последние дни лета: синоптик дал неутешительный прогноз

В последние дни лета ожидается максимальная температура до +35 °С.

До конца недели аномальная жара, пришедшая в Украину, не спадет. В большинстве областей будет жаркая и сухая погода.

Об этом рассказал синоптик, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды на конец лета

По прогнозу синоптика, в четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут умеренные дожди в сопровождении гроз. Температура воздуха ночью +18...+23°С, днем +29...+34°С.

В пятницу, 30 августа, небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и Крыму. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.

В субботу, 31 августа, сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей, только в Крыму ожидаются небольшие дожди и прохлада. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С, в Крыму +25…+30 °С.

Какая будет погода 1 сентября

По его прогнозу, в воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны не будет дождей. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.

Напомним, мы рассказывали, когда в Украину придет осеннее похолодание.

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