Какая будет погода в последний день 2023 года: прогноз синоптика

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода.

По данным синоптика Натальи Диденко, Новый год в Украине будет теплым – +4…+9 градусов.

Ночью, 31 декабря, ожидается от 0 до +4 градусов, а ночью 1 января от -2 до +4 градусов.

Что касается осадков, то 31 декабря они маловероятны, в то время как 1 января небольшие дожди ожидают на западе и севере, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В Сумской области — дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

В Киеве 31 декабря без осадков. Ночью +2…+4 градуса, днем от +4 до +7 градусов.

1 января ночью температура воздуха снизится до нуля, а в первый день Нового года потеплеет до +5 градусов. Во второй половине дня 1 января в столице пройдет дождь.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде в Украине на Новый год. В воскресенье, 31 декабря, и в понедельник, 1 января, на западе, севере и в центре пройдет дождь, местами — с мокрым снегом.

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