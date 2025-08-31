- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая будет погода в сентябре и когда ударят первые заморозки: прогноз синоптика
Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в сентябре.
Начало сентября в Украине будет достаточно теплым, однако похолодание ожидается уже с третьей декады месяца.
Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает «Телеграф».
По его словам, в Украине первую неделю сентября ожидается теплая, в южных, восточных и центральных областях порой жаркая.
Однако в третьей декаде сентября в Украину придут первые заморозки. Придут холодные арктические воздушные массы. После 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях, предупреждает синоптик.
Общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20–40%. Дождей будет мало.
«Следовательно, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь существуют значительные риски для развития засухи и установления наивысшего уровня пожарной опасности в экосистемах», — отмечает Кибальчич.
Раньше мы называли 10 лучших мест для путешествий по Украине осенью.