Какая будет погода в сентябре и когда ударят первые заморозки: прогноз синоптика

Прогноз погоды на сентябрь / © ТСН

Начало сентября в Украине будет достаточно теплым, однако похолодание ожидается уже с третьей декады месяца.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает «Телеграф».

По его словам, в Украине первую неделю сентября ожидается теплая, в южных, восточных и центральных областях порой жаркая.

Однако в третьей декаде сентября в Украину придут первые заморозки. Придут холодные арктические воздушные массы. После 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях, предупреждает синоптик.

Общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20–40%. Дождей будет мало.

«Следовательно, дожди будут наблюдаться изредка, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь существуют значительные риски для развития засухи и установления наивысшего уровня пожарной опасности в экосистемах», — отмечает Кибальчич.

