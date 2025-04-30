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Какая будет погода в Украине 1 мая: прогноз синоптика
Начало мая в Украине будет умеренно теплым.
В четверг, 1 мая, температура воздуха будет +15+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20+24 градуса. Дождь из-за прохождения атмосферного фронта возможен на западе, севере, а также вечером на Черкасщине и Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, подчас сильным.
В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем ожидается +16+18 градусов.
Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и более плотной облачностью.
Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на несколько градусов.
Ранее синоптики дали прогноз на последний день апреля.