Какая будет погода в Украине 13 декабря: прогноз от синоптика

Стало известно, какой будет погода в пятницу, 13 декабря. Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, иногда даже с солнечными прояснениями. Разве ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По словам Диденко, Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Из-за противостояния будет возникать порывистый ветер – от умеренного на западе до сильного, штормового, на востоке.

"Как я уже анонсировала, идет похолодание. В ближайшую ночь ожидается -2-7, завтра днем -1-6 градусов. Внимательно — усиливается гололед! Выбирайте крепкую нескользкую обувь и не бегайте слишком быстро", — подчеркнула специалист.

В Киеве в пятницу, 13 декабря, без осадков и даже вероятное солнышко! Правда, будет сильным северо-западный ветер – закутывайте шею и прячьте нос и щеки в шарф. Ибо к ветру присоединится мороз: в течение суток ожидается -3-6 градусов.

Одевайтесь многослойно, удобно и тепло, наконец-то можно достать термобелье — потому что 14 декабря похолодание усилится", — призвала она.

Ранее стало известно, что в Украину идет ощутимое похолодание. Синоптики предупредили и об гололедице на дорогах, и о сильном ветре.

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