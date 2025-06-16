Какая будет погода в Украине 16 июня: синоптики сделали прогноз

Погода 16 июня / © ТСН

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Синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на 16 июня. Да, будет наблюдаться переменная облачность. На Левобережье страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 16 июня

По данным "Укргидрометцентра", ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°.

Ранее синоптикиня предупредила о неожиданном изменении погоды в Украине. Так, понедельник, 16 июня, принесет Украине преимущественно теплую, но разную по характеру погоду в зависимости от региона. На Правобережье — в западных и центральных областях — ожидается сухая и солнечная погода. В то же время, на Левобережье, в частности в восточных и северо-восточных регионах, возможны дожди.

Ветер в большинстве областей будет оставаться порывистым. На западе страны, а также в Луганской и Донецкой областях, ветер будет умеренный, без сильных порывов. Температура воздуха в течение дня в основной части Украины составит +22…+27 градусов. В восточных областях – от +19 до +22 градусов.

"Существенного повышения температуры в ближайшее время не ожидается. Жара, характерная для лета, будет присутствовать только местами на юге страны, где температура воздуха может подняться до +28…+30 градусов", — отмечается в сообщении.

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