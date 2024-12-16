Какая будет погода в Украине 17 декабря: синоптик дала неутешительный прогноз

На юго-востоке будет тепло, а на севере – мокрый снег.

Украина 17 декабря будет оставаться под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут в страну дожди, а на северо-востоке – мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается сильный ветер с западного и северо-западного направлений, порывы которого будут достигать 17-22 м/с, местами — до 25 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, на юге будет теплее – +7…+12 градусов, а на северо-востоке – 0…+4 градуса.

Прогноз погоды на 17 декабря/Фото: Наталка Диденко.

В Киеве вторник принесет сильный ветер с порывами до 15-20 м/с и дождь. Температура в столице будет держаться в пределах +5…+7 градусов.

В течение среды и четверга осадки снизятся, ветер начнет ослабевать в четверг, а температура снизится к воскресенью.

Напомним, синоптики дали долгосрочный прогноз на зиму и чего следует ожидать.

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