Украина
24
1 мин

Какая будет погода в Украине 17 сентября: прогноз синоптика

Завтра в Украине несколько похолодает, впрочем, выходными тепло вернется.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

В среду, 17 сентября, в Украине будет прохладно, а в другой — солнечно и тепло. Минимальная температура днем будет +15 градусов, а максимальная — +26 градусов.

Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

По данным синоптикини, дождливая и холодная погода будет преобладать в:

  • западных областях

  • на севере (кроме Сумщины)

  • в Винницкой области, в Одесской области

  • в западных районах Черкасской и Кропивницкого с районами.

В Киеве завтра, 17 сентября, прогнозируется серьезное похолодание и дожди. Температура воздуха – +15+17 градусов.

"На остальной территории Украины - а это весь восток, южная часть (кроме Одесщины), Полтавщина, Днепропетровщина, Сумщина, восточные районы Черкасской и Кропивницкого с районами - ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26 градусов", - отметила Диденко.

Она добавила, что 18 сентября осадки и понижение температуры ожидаются для жителей Левобережья Украины.

Однако в выходные, 20-21 сентября, в Украине синоптики обещают прекрасную солнечную теплую погоду. Да, температура воздуха +23+27 градусов.

Раньше мы писали, что погода в Украине резко изменится 16-18 сентября. Да, атмосферное давление начнет постепенно снижаться. По прогнозам, 17-18 сентября пройдут осадки.

«Рассчитываем на умеренные, иногда значительные дожди. В южной части возможны даже грозы», – отметил синоптик Семилит.

Впоследствии возможны кратковременные потепления – небо будет менее облачным, ожидается солнечная погода.

