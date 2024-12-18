Какая будет погода в Украине 19 декабря: синоптик предупредила о непогоде

Ночь на 19 декабря станет самой холодной в близкой, и даже в неблизкой синоптической перспективе.
В Украине 19 декабря температура упадет до 3-7 градусов мороза в восточных областях, на Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине. В остальных регионах будет от 1 мороза до 3 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дневная температура в четверг будет колебаться в зависимости от региона:
- восток: +1+3°C
- север: +3+6°C
- центр: +3+7°C
- запад: +5+10°C
- юг: +6+11°C, на Запорожье только +4+5°C.
Ожидаются снег и мокрый снег, а днем возможен дождь, особенно на востоке и северо-востоке страны. Ветер будет сильный, с переходом с северо-западного на юго-западный.
В Киеве ночью – от 0 до +2°C, днем +4+6°C, без осадков и с порывистым ветром.
"21-22 декабря, в субботу и воскресенье, в Украине ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура воздуха все равно будет плюсовой", – говорится в сообщении.
Напомним, синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество.
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