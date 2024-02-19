Какая будет погода в Украине 20 февраля: синоптики сделали прогноз

В Украине 20 февраля будет переменная облачность. В западных и Житомирской областях небольшой мокрый снег и дождь. Идентична ситуация будет днем в Винницкой, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Прогноз погоды на 20 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла", – отмечают синоптики.

В частности, в Киевской области ожидается:

переменная облачность

ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь

ветер южный, 5-10 м/с.

температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;

"В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", – добавили в "Укргидрометцентре".

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