Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какая будет погода в Украине 20 февраля: синоптики сделали прогноз

Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Какая будет погода в Украине 20 февраля: синоптики сделали прогноз

Какая будет погода 20 февраля / Фото: pixabay.com

Ночью столбики термометров кое-где опустятся до 9 градусов.

В Украине 20 февраля будет переменная облачность. В западных и Житомирской областях небольшой мокрый снег и дождь. Идентична ситуация будет днем в Винницкой, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Прогноз погоды на 20 февраля. / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 20 февраля. / Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла", – отмечают синоптики.

В частности, в Киевской области ожидается:

  • переменная облачность
  • ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь
  • ветер южный, 5-10 м/с.
  • температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;

"В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", – добавили в "Укргидрометцентре".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация