Какая будет погода в Украине 21 февраля: прогноз синоптика

Пока преимущественно сухо и холодно, ведь господствует антициклон.

Сегодня в Украине существенных осадков не будет. Ночью ожидается -10-15, на востоке -12-19 градусов. В течение дня –1-6 градусов.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"Такая царит сейчас однообразная погода, что атмосфера решила завтра ее разбавить сильным ветром на юге Украины, где возможно до 15-20 метров в секунду", — отмечает Диденко.

В Киеве 21 февраля без осадков. Ночью -10-12 градусов, днем около 5 градусов мороза.

"Сроки потепления пока неизменны — с 25 февраля!", — говорит синоптик.

Ранее речь шла о том, что Украину накрыла морозная погода. Она будет содержаться в регионах практически до завершения недели. В течение этого времени сохраняется и снежный покров.

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