Какая будет погода в Украине 3 сентября: прогноз синоптиков

Погода в Украине / © ТСН

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на 3 сентября. Днем ожидается 24-26 градусов, а ночью - 8-20 градусов.

По данным «Укргидрометцентра», будет малооблачно. Без осадков.

«Только в Закарпатье и Прикарпатье днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Что касается ветра, то преимущественно северо-восточный, а на западе страны — юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью 10-15°, в западных областях до 17°, днем 24-29°;

в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°;

на северо-востоке страны ночью 8-13°, днем 21-26°.

Ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь 2025 года слишком теплым, вероятнее всего, не будет.

Помним, что в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса. Впрочем, в этом году она будет находиться в пределах нормы — от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов. Это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

Если говорить о месячном количестве осадков, то этот показатель ожидается на уровне 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм. Речь идет о пределе нормы, но несколько больше, чем в августе.