Какая будет погода в Украине 30 января: синоптик сделала прогноз

Завтра, 30 января, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет +9 градусов. В дальнейшем ожидается постепенное похолодание.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Ночью +2+6 градусов, днем +7+11, на юге +12+16 градусов", — отметила синоптикиня.

Диденко акцентирует, что 1-2 февраля начнет снижаться температура воздуха до небольших минусов, а с 7 февраля, вероятно, похолодает еще на несколько градусов.

В Киеве завтра, в четверг, без осадков, до +8+10 градусов.

"С 1-2 февраля и столицу придет похолодание", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, синоптики поразили прогнозом на новую рабочую неделю. Говорят, что в последние дни января в Украине установится рекордно теплая погода. Кое-где столбики термометров достигнут отметки в +17 градусов. Сколько будет длиться весенняя погода и каких погодных сюрпризов ожидать в феврале – в эксклюзиве TSN.UA.

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