Какая будет погода в Украине 5 февраля: прогноз синоптика

Через несколько дней ожидается мощный антициклон с севера.
В Украине 5 февраля погода не претерпевает особых изменений. Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0-5 градусов мороза, завтра днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер ожидается северных направлений, умеренный, подчас порывистый.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Ожидается снег в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Небольшой снег пройдет местами в западных областях.
"Однако на остальной территории Украины 5 февраля — без существенных осадков", — отметила специалист.
В Киеве в среду ожидается ночью -1-3 градуса, днем около нуля. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица.
По словам Диденко, с 7 февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера.
"Это означает, что осадки маловероятны, прибавится прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут до -3-8 градусов, однако днем будет теплеть до 0+2 градусов", — завершила синоптикиня Наталья Диденко.
Ранее речь шла о том, что в Украине стало прохладнее. Температура воздуха становится привычной для нынешнего времени года. На этой неделе на территорию страны будет влиять воздух арктического происхождения из северных широт.
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