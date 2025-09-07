Какая будет погода в Украине 8 сентября: прогноз синоптика

Погода / © ТСН

Реклама

В Украине 8 сентября ожидаются дожди. Исключение – южная часть Украины и западные области. Температура воздуха будет удобной.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

Какая будет погода 8 сентября

По словам синоптикини, в Карпатах и Закарпатье дожди ожидаются завтра утром и вечером. Днем будет преимущественно ясно. В Крыму и Приазовье восточный ветер порывистый и сильный.

Реклама

«Температура воздуха в ближайшую ночь будет комфортной. В течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +23+28 градусов, на юге местами до +30 градусов», — подробно рассказала Диденко.

В Киеве 8 сентября местами возможен дождь. Будет +25 градусов.

9 сентября также есть вероятность локальных дождей.

Грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.

Реклама

Напомним, в Украине в воскресенье, 7 сентября, ожидается сухая погода . Кратковременные дожди и грозы возможны на Закарпатье.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...16°C, на юге страны до +19°C, а на востоке и северо-востоке +8...13°C.

Днем столбики термометров покажут +21…26°C, на юге до +29°C.

В Киеве осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью температура составит +12…14°C, днем +22…24°C.