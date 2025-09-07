- Дата публикации
Какая будет погода в Украине 8 сентября: прогноз синоптика
В понедельник, 8 сентября, возможны осадки по Украине.
В Украине 8 сентября ожидаются дожди. Исключение – южная часть Украины и западные области. Температура воздуха будет удобной.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода 8 сентября
По словам синоптикини, в Карпатах и Закарпатье дожди ожидаются завтра утром и вечером. Днем будет преимущественно ясно. В Крыму и Приазовье восточный ветер порывистый и сильный.
«Температура воздуха в ближайшую ночь будет комфортной. В течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +23+28 градусов, на юге местами до +30 градусов», — подробно рассказала Диденко.
В Киеве 8 сентября местами возможен дождь. Будет +25 градусов.
9 сентября также есть вероятность локальных дождей.
Грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.
Напомним, в Украине в воскресенье, 7 сентября, ожидается сухая погода . Кратковременные дожди и грозы возможны на Закарпатье.
Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...16°C, на юге страны до +19°C, а на востоке и северо-востоке +8...13°C.
Днем столбики термометров покажут +21…26°C, на юге до +29°C.
В Киеве осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью температура составит +12…14°C, днем +22…24°C.