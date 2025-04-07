Какая будет погода в Украине на этой неделе: прогноз на 7-13 апреля

Погода на неделю / © ТСН

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В течение недели в Украине прогнозируется некомфортная и влажная погода . Периодически будут проходить осадки в виде дождя и снега, возможно усиление ветра до 15 – 20 м/с, а температурный фон окажется на 6 – 12 °С ниже климатической нормы.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Какая будет погода 7-13 апреля

По данным специалиста:

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понедельник, 7 апреля – предполагается холодная и неустойчивая погода по всей Украине. Ночью в западных и северных областях, днем местами в центральных регионах, Крыму и Приазовье пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На северо-западе страны местами ожидается метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье местами возможны порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью будет составлять -2...-7 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях ночью -1…+5 °С, днем +4…+9 °С.

Вторник, 8 апреля - в западных, северных и местных центральных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. В остальных регионах Украины без существенных осадков. В западной и северной части на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем местами в Украине порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью -2...-7°С, в других областях ночью -2...+3°С; днем +2...+7°С.

среда, 9 апреля – ночью в западной части страны, а также на крайнем севере Украины пройдет небольшой снег. Днем в большинстве регионов кроме юго-востока ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах западных и северных областей гололедица. Ветер преимущественно западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, в Полесье и в Карпатах местами до -7 °С; днем +3...+8°С.

четверг, 10 апреля – ночью в западных регионах днем в большинстве областей Украины пройдут умеренные осадки (в восточных и южных областях преимущественно дождь, в западных и северных областях – снег, мокрый снег и дождь). В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Карпатах снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в юго-западной половине страны местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2°С, днем на Левобережье +4...+9°С, на остальной территории -1...+4°С; в Карпатах в течение суток -2...-7°С.

пятница 11 апреля - сохранится холодная и неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя в большинстве областей Украины. На дорогах Правобережья местами гололедица, налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с, в юго-западных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -3…+2°С, днем +1…+7°С. В Карпатах ночью -5...-10°С, днем -1...-6°С.

суббота, 12 апреля – на большей части территории Украины под влиянием очередных атмосферных фронтов ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +1...+7°С.

воскресенье, 13 апреля - местами в Украине пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Только в западных и юго-западных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0…-5 °С, днем +2…+7 °С, в Прикарпатье и местами в южной части +7…+12 °С.

Напомним, в этом году украинцы будут праздновать Пасху в воскресенье, 20 апреля. Чтобы заблаговременно спланировать, как провести этот праздничный день – на природе или дома – синоптики уже подготовили предварительный прогноз.