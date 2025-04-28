Какая будет погода в Украине на этой неделе: синоптики поразили прогнозом

Погода

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Синоптики сделали прогноз погоды на новую рабочую неделю 28 апреля - 4 мая. Температура на градуснике будет понемногу подниматься, но до идеала далеко.

Что нам приготовила текущая неделя – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

От жары температура внезапно падает на 10 градусов, но постепенно это будет меняться. Синоптики прогнозируют, что днем 28 апреля температура на градуснике составит до +16 градусов. Утром и вечером в Киеве будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение, в то же время обойдется без осадков.

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Неожиданные контрасты с мая

Тем временем синоптики уже прогнозируют, чего украинцам ожидать с мая. Мы привыкли, что этот месяц в Украине довольно жаркий, ведь за ним лето. Но в этом году начало мая в Украине может удивить неожиданные погодные контрасты. Синоптики предупреждают, что вместо ожидаемого весеннего тепла в некоторые регионы может ворваться арктический воздух и, несмотря на тепло, которое наконец-то вернулось в Украину, в начале мая снова ожидаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

На сайте Meteo.ua сообщается, что в Киеве в субботу, 3 мая и в воскресенье, 4 мая, температура воздуха ночью составит от -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +9 - +14 градусов тепла.

В Черкассах тоже ожидаются заморозки 3 и 4 мая. Температура опустится до 0 градусов в ночные часы. Днем будет значительно теплее +8 до +12 градусов. В субботу, 3 мая, возможен небольшой дождь, 4 мая – солнечно.

Во Львове значительное понижение температуры возможно 2 и 3 мая. Ночью – от -2 градусов, днем – гораздо теплее, от +7 до +10 градусов тепла. В пятницу, 2 мая, облачно с прояснением, возможен дождь.

В Сумах заморозки ожидаются 3 и 4 мая. Температура воздуха ночью будет составлять от -2 градусов мороза, днем будет тепло – от +6 до +11 градусов тепла. В субботу 3 мая возможны кратковременные осадки.

В Чернигове 3 и 4 мая столбики термометров опустятся до 0 градусов в ночные часы. Днем потеплеет до +13 градусов. В субботу, 3 мая, возможны осадки, в воскресенье, 4 мая, будет преобладать облачная погода.

Будут дожди

Между тем метеорологиня Наталья Голеня в комментарии для "Новости Live" напомнила, что май - переходный месяц, и такие колебания типичны. Даже после сравнительно мягкой весны часто возвращаются ночные морозы. Впоследствии уже в середине месяца в Украине начинают появляться летние атмосферные явления: грозы, град и шквалы. Однако, чтобы считать погоду по-настоящему пожилой, среднесуточная температура должна стабильно держаться выше +15 °C.

О том, что первая декада мая будет холодной, предостерегает и народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. В комментарии Главреду он отметил, что умеренные температуры будут держаться как минимум до середины месяца, а уже ближе к завершению первой половины ожидается потепление. В этот период возможны осадки. Вторая декада будет теплее, но с меньшим количеством дождей. Хотя даже столь стабильной погоды ожидать не стоит — кратковременные ливни все же будут случаться. Третья декада, по словам Деркача, снова принесет ухудшение погодных условий. Возможно понижение температуры, ветры и влажность. В конце месяца, впрочем, следует ожидать возвращения тепла – не летнего, но комфортного.

Изменчивость привычна

Что интересно, по данным многолетних наблюдений, май в Украине характеризуется значительными перепадами температуры. Среднемесячные значения обычно колеблются в пределах +13…+17 °C, в горных районах — на несколько градусов ниже. Заморозки в этот период – не исключение, потому что за всю историю фиксировались случаи морозов до -6 °C. В то же время встречались и аномальные жаркие периоды, в том числе с температурой даже до +39 °C. Портал Wisemeteo прогнозирует, что май 2025 будет довольно изменчивым. Средние температуры будут достигать +13…+15 °C, однако возможны "качели" — от похолоданий до +6 °C до потепления до +23 °C в зависимости от региона. Больше всего осадков прогнозируется во второй декаде мая, возможны даже затяжные дожди. В свою очередь AccuWeather ожидает такой ход событий: в первые дни месяца температура будет держаться в пределах +16 °C, на юге до +19 °C. После 7 мая возможно потепление до +17 °C с частыми дождями, а в середине мая — возможны грозы. Третья декада будет очень комфортной – прогнозируется значительное повышение температуры до +23 °C.

Напомним, в Украину идет сильное похолодание с заморозками . Холоднее всего будет с 26 по 29 апреля включительно.