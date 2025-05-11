Какая будет погода в Украине на следующей неделе: прогноз синоптика

Погода в Украине

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Стало известно, какой будет погода в Украине на следующей неделе, 12-18 мая. Будет достаточно прохладно, ожидаются дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В результате развития циклонической деятельности, а также на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, в течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода с температурным фоном на 4 - 8 ° С ниже климатической нормы", - отметил он.

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Какая будет погода 12-18 мая

В понедельник, 12 мая, ночью дожди пройдут в южных и центральных областях, днем по большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на западе с грозами. В Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью. +7 °С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0… -3 °С; днем +9… +14 °С, на юго-востоке и в Крыму +13… +18 °С.

Во вторник, 13 мая, ночью на Левобережье страны, днем на большей части территории Украины пройдут умеренные, местами сильные дожди, местами грозы. Только в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2...+7°С, в западных и северных областях заморозки 0...-3°С; днем +9…+15 °С, на юге, Закарпатье и в Крыму +14…+19 °С.

В среду, 14 мая, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Лишь на юго-востоке и в Крыму без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять +2…+7 °С, в западных и северных областях заморозки 0…-3 °С; днем +14…+19 °С.

В четверг, 15 мая, ночью в западных областях днем в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья, пройдут дожди, местами грозы. В Карпатах ожидается дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, днем в северных и западных областях +9…+14 °С, в других регионах +15…+21 °С.

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В пятницу, 16 мая, неустойчивая погода с осадками прогнозируется на большей части территории. Только в Крыму и юго-восточных областях будет сухо. В центральных и северных регионах пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер южный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в центральных и южных регионах порывы 15-22 м/с. Температура в западных и северных областях ночью +1…+6°С, днем +8…+13°С; в других регионах ночью +6…+11 °С, днем +15…+21 °С.

В субботу, 17 мая, под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны грозы. Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью. +8 °С, в западной части местами заморозки 0… -3 °С; днем +13… +18 °С, в западных областях +8… +13 °С.

В воскресенье, 18 мая, ночью на Левобережье Украины пройдут значительные дожди, днем в большинстве областей прогнозируются умеренные, в Карпатском регионе — значительные дожди. Местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+8°С, в западной части местами заморозки 0...-3°С; днем +13...+18 °С, на крайнем западе +8...+13 °С.

Напомним, синоптики рассказали, каким будет воскресенье в Украине и получится ли запланировать прогулку на улице.

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