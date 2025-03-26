Какая будет погода в Украине в апреле 2025 года: детали от синоптиков

Синоптики рассказали, какая будет погода в апреле 2025 года. Стоит ли ждать заморозков?

Синоптики прогнозируют, что апрель будет умеренно теплым без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура апреля 2025 года будет составлять +10...+13°C, что на 1,5–2°C выше климатической нормы. В горных районах ожидается +6...+9°C.

Количество осадков в большинстве регионов составит 30–52 мм, что соответствует норме. В Карпатах выпадет 60-89 мм осадков.

Известно, что средняя температура в этот период в Украине колеблется от +7 до +11°С, а в горных районах — от +2 до +6°С. Однако в прошлые годы показали, что этот месяц может быть настоящим сюрпризом: от -22°С на северо-востоке до +33°C на юге.

Напомним, последняя неделя марта в Украине будет пасмурной и с дождями из-за изменения атмосферного давления.

Читайте также: