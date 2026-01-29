Какой будет погода в Украине в феврале: синоптики дали прогноз

Гололед. / © Associated Press

В феврале температура воздуха в большинстве областей Украины будет соответствовать норме. Количество осадков за последний месяц зимы также будет в пределах нормы.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура будет составлять от 4° мороза до 2° тепла. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях — эти значения в пределах нормы. Впрочем, на остальной территории страны — на 1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 29 — 67 мм. В Карпатах местами — 74 — 83 мм.

Климатическая характеристика февраля

В Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура составляет 0-6° мороза. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье — местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1° мороза. На Волыни, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами до 37,2-39,0° мороза.

Абсолютный максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одесской, Винницкой областях и в Крыму — до +23,0-24,4°. На высокогорье Карпат 9,5-11,1 ° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм. В то же время в Карпатах, Закарпатье и высокогорье — 104-108 мм.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильные морозы снова возвращаются в Украину. Морозы покроют запад и север страны, а затем распространятся на другие регионы. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.