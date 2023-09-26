Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какая будет погода в Украине в конце сентября и начале октября: прогноз синоптиков

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какая будет погода в Украине в конце сентября и начале октября: прогноз синоптиков

Какая будет погода в октябре / Фото: unsplash.com

С 1 октября Украину посетит атмосферный фронт.

В Украине до конца сентября сохраняется сухая и теплая погода. Однако уже с начала октября к нам приедет атмосферный фронт с дождями.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, с 1 октября Украину посетит атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры.

"Правда, это больше коснется западных, северных и частично центральных областей — но все же какая-то смена синоптического репертуара. А завтра, 27 сентября, повсюду в Украине ожидается сухая, теплая погода с температурой воздуха +23+29 градусов. В Киеве также четверг обещает быть без дождей и теплым, и так до конца месяца. А с началом октября прибавится влаги и станет меньше тепла", — рассказала Наталья Диденко.

Напомним, что в этом году погода в Украине в октябре будет теплее, чем в прошлые годы.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
250
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация