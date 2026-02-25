Какая будет погода в Украине в марте: синоптики дали прогноз

Подснежники. / © Pexels

Реклама

В марте температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в марте средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Одна на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Реклама

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Прогноз погоды на март 2026 в Украине

В Укргидрометцентре сообщили, что в первый месяц весны средняя месячная температура составляет от 0° до 6° мороза. В Одесской области, в Крыму и в Закарпатье местами 1-4° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 23,7-36,1° мороза. В Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами было даже 37,2 — 39,0° мороза.

Абсолютный максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одесской, Винницкой областях и Крыму местами +23,0 — 24,4°.

Реклама

Переход средней суточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения происходит на Одесщине, Крыму и Закарпатье местами в первой декаде. На остальной территории — во второй и третьей декаде февраля (в западных, северных, центральных и восточных областях локально в первой декаде марта).

Среднее месячное количество осадков составляет 22 — 49 мм. В Карпатах, Закарпатье, в горах Крыма 53 — 89 мм.

Погода в Украине - какой будет весна

Напомним, синоптики ошарашили прогнозом погоды на весну 2026 года. Ожидается, что первая половина марта будет напоминать февраль, а потому даже возможны морозы — 10-15°. После 20 марта среднесуточная температура обычно переходит отметку 0°, что в метеорологии считается началом настоящей весны.

В то же время руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на весну подчеркнула, что долгосрочные прогнозы указывают на общие тенденции (теплая/холодная, сухая/влажная), а точные даты заморозков или пиковых температур можно определить только за 3–5.