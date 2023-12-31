Какая будет погода в Украине в первый день нового года: прогноз метеорологов

На Закарпатье и в Карпатах местами ожидается дождь и мокрый снег.

В понедельник, 1 января, метеорологи прогнозируют на большинстве территории Украины, за исключением западных и северных областей, погоду без осадков. В других регионах ожидают дожди, а что-то похожее на снег может выпасть только в некоторых горных районах — в Карпатах и на Закарпатье.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В целом, в Украине будет облачно с прояснениями.

“В западных, днем и северных и Винницкой областях умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков”, — сообщают метеорологи.

Прогноз погоды на 1 января 2024 года. / Фото: Укргидрометцентр

В центральных и южных областях ночью и утром местами прогнозируется туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +3° до -2° по Цельсию, днем 2-7° тепла, а на юге страны ожидается до 6-11° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киевской области в первый день нового года синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается дождь.

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Ветер южный 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Напомним, погода в Украине на Новый год будет бесснежной, а со слабым дождем. 31 декабря и 1 января ожидается прохождение атмосферных фронтов с мероприятия и преобладания циклонической деятельности.

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