Какая будет погода в Украине в последние выходные октября

В конце октября в Украину пришла сухая погода. В последние выходные октября осадки не ожидаются.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Какая будет погода в субботу, 26 октября

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С.

В северных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +10...+15°С.

В южных регионах и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С.

В восточной части переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +7...+12°С.

Какая будет погода в воскресенье, 27 октября

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С.

В северных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +12...+17°С.

В центральных областях Украины осадков не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +12...+17°С.

В южных регионах и в Крыму небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5°С, днем +9...+14°С.

Ранее синоптики дали прогноз до конца месяца. Больше об этом читайте в новости.

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