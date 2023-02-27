Какая будет погода в Украине в последний день зимы: синоптик дала прогноз

Зима в Украине закончится спокойной умеренной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дожди или снег какие-нибудь существенные — вряд ли. Антициклон Hazal своим мощным авторитетным влиянием будет блокировать осадки. Разве что ночью на востоке пройдет мокрый снег", — отметила она.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, иногда порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве завтра ночью -2-4 градуса, днем потеплеет до +2 градусов. Осадков во вторник не будет.

"Начало марта не обещает серьезных синоптических форс-мажоров — ночью будет подмораживать, днем будет теплеть, периодические осадки", — добавила она.

Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

Погода на ближайшие дни: холод отступит

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