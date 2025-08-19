- Дата публикации
Какая будет погода в Украине завтра, 20 августа: синоптик сделала прогноз
Завтра, 20 августа, будет повышено атмосферное давление, переменная облачность, сухая погода и солнце.
В среду, 20 августа, погода в Украине будет сухая и теплая. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей – +23+28 градусов, на юге и юго-востоке – +25+30 градусов.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Идентичная ситуация будет наблюдаться и в Киеве. Будет сухо и +24 градуса.
По словам специалиста, уже 21 августа в западной части Украины появятся дожди. В течение 22-23 августа атмосферный дождливый фронт пройдет практически по всей территории (кроме, к сожалению, южной части). Возможны грозы.
«В середине недели станет больше жары», — отметила Диденко.
И уже в День Независимости 24 августа повсюду будет солнечно. Днем +19+24, на юге и востоке +24+29, разве что свеженько на западе: 16-20 градусов тепла.
Ранее речь шла о том, какой будет погода в Украине сегодня, 19 августа . Да, ожидалось тепло и солнце. Осадков не прогнозировалось. Температура воздуха в течение дня составит:
в западных областях - +20+24 градуса,
на севере - +22+26,
в центральной части - +24 +27 (Виннитчине +20 +22),
на востоке - +25+27,
в южной части - +25 +30 градусов.
В Киеве 19 августа прогнозировали сухую малооблачную погоду. Температура воздуха – около +25 градусов.