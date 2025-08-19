Какая будет погода в Украине завтра, 20 августа: синоптик сделала прогноз

Погода / © ТСН

В среду, 20 августа, погода в Украине будет сухая и теплая. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей – +23+28 градусов, на юге и юго-востоке – +25+30 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Идентичная ситуация будет наблюдаться и в Киеве. Будет сухо и +24 градуса.

По словам специалиста, уже 21 августа в западной части Украины появятся дожди. В течение 22-23 августа атмосферный дождливый фронт пройдет практически по всей территории (кроме, к сожалению, южной части). Возможны грозы.

«В середине недели станет больше жары», — отметила Диденко.

И уже в День Независимости 24 августа повсюду будет солнечно. Днем +19+24, на юге и востоке +24+29, разве что свеженько на западе: 16-20 градусов тепла.

Ранее речь шла о том, какой будет погода в Украине сегодня, 19 августа . Да, ожидалось тепло и солнце. Осадков не прогнозировалось. Температура воздуха в течение дня составит:

в западных областях - +20+24 градуса,

на севере - +22+26,

в центральной части - +24 +27 (Виннитчине +20 +22),

на востоке - +25+27,

в южной части - +25 +30 градусов.

В Киеве 19 августа прогнозировали сухую малооблачную погоду. Температура воздуха – около +25 градусов.